Более 200 бригад восстанавливают энергоснабжение в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Центра увеличила до 201 число бригад, восстанавливающих электроснабжение в Тверской области, где около 30 тысяч человек остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в четверг правительство региона.

Вечером 2 августа в результате сильного дождя, шквалистого ветра до 23 метров в секунду регионе произошли массовые отключения электроэнергии. Минэнерго сообщило, что без электричества остались в общей сложности около 30 тысяч человек. На отдельных линиях электропередачи зафиксированы разрушения протяженностью от полутора и более километров.

Днем, по данным правительства области, аварийно-восстановительными работами занимались 169 бригад (около 1 тысячи энергетиков). На помощь специалистам Тверьэнерго" прибыли коллеги из других филиалов ПАО "МРСК Центра", "МРСК Центра и Приволжья", а также специалисты ПАО "ФСК ЕЭС" и ПАО "МОЭСК". Совместно с сотрудниками МЧС области энергетики разбирают завалы деревьев, ремонтируют опоры, натягивают провода.

"На устранении последствий непогоды, в результате которой в ряде районов Тверской области произошло частичное отключение электроэнергии, работает 201 бригада энергетиков. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в регион были переброшены дополнительные силы и средства, работы ведутся круглосуточно", — говорится в сообщении.

Наибольший ущерб стихия нанесла электросетям Андреапольского, Нелидовского, Торопецкого, Пеновского, Осташковского районов.

"Сегодня утром была восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ, к вечеру по штатной схеме заработали пять воздушных линий 35 кВ", — сообщает "Тверьэнерго".

По данным областных властей, населенные пункты запитываются по временным схемам электроснабжения, для потребителей подается электричество с резервных источников питания. Для этого используются 20 резервных источников электроэнергии (РИСЭ). По решению руководства МРСК Центра, в Тверскую область отправлены еще 15 дополнительных РИСЭ.