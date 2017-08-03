Прокуратура завела дело после сообщений о конфликте военных на Урале

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Главная военная прокуратура (ГВП) сообщила о начале проверки и возбуждении уголовного дела после сообщений о конфликте военнослужащих учебного центра в Камышловском районе Свердловской области.

"Военная прокуратура Центрального военного округа в связи с информацией о конфликте между военнослужащими 473-го Общевойскового учебного центра в Камышловском районе Свердловской области проводит проверку исполнения должностными лицами центра законодательства об охране жизни и здоровья военнослужащих", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как добавили в ГВП, результаты прокурорской проверки и расследования дела, возбужденного военными следственными органами по статьям "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности " и "насильственные действия в отношении начальника", взяты на контроль военным прокурором ЦВО Евгением Ивановым.

Как отмечается, в рамках проверки военные прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, исполнению требований федерального законодательства. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркивается в сообщении.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в одном из учебных центров в Свердловской области якобы произошло побоище между группой из 60 бойцов из Тувы, употребивших алкоголь, и 100 солдатами из местного гарнизона. СМИ писали, что ножевые ранения получили 14 человек, в том числе офицер.

Позднее пресс-служба ЦВО опровергла сообщения о "поножовщине". В военном округе объяснили, что 2 августа в учебном соединении на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. Как стало известно, несколько военных, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины.