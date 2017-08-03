Число госпитализированных после отравления в Бурятии достигло 77

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в туристическом комплексе в Бурятии, возросло до 77, из них — 66 детей, всего же пострадало 108 человек, сообщил в четверг аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ.

Ранее власти региона сообщили, что госпитализированы 72 человека, в том числе 62 ребенка, состояние пациентов удовлетворительное, нескольких уже выписали.

"По оперативной информации детского омбудсмена в Бурятии Татьяны Вежевич, на данный момент количество пострадавших достигло 108 человек, госпитализировано 77, из них 66 детей и 11 взрослых", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие отдыхали в туристическом комплексе "Дали-Байкалтур", расположенном на побережье Байкала в местности Лемасово Кабанского района. Всего на данной базе проживали 283 человека, в том числе 209 детей. По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти из-за употребления в столовой турбазы некачественно приготовленных продуктов питания.

Деятельность лагеря приостановлена. Прокуратура региона начала проверку инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.