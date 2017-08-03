Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Никиты Белых

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки, дело передано в суд, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — сказал Куренной.

Он добавил, что уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.