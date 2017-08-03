Суд арестовал мужчину, ударившего корреспондента НТВ

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на пять суток арестовал Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире на праздновании дня ВДВ в Парке Горького, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Александр Орлов признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КОАП "неповиновение сотрудникам полиции", — сказала она.

Орлов в суде просил отпустить его. "В силу моего плохого физического здоровья, в силу плохого физического здоровья моих родителей прошу ограничиться штрафом", — сказал обвиняемый.

На уточняющий вопрос судьи о проблемах со здоровьем Орлов ответил, что у него "сердечно-сосудистая дистония, давление скачет, нужно постоянно какие-то лекарства принимать".

Адвокат Орлова также просил суд не арестовывать хулигана и от его имени принесла извинения пострадавшему журналисту. "От имени подзащитного приношу извинения компании НТВ и лично Никите Развозжаеву", — сказала юрист.

В среду в прямом эфире телеканала НТВ Александр Орлов ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Никиту Развозжаева. Возбуждено уголовное дело по статье "побои". В пресс-службе столичного главка ранее заявили, что Орлов "никакого отношения к ВДВ не имеет".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении.