Восемь детей доставили в больницу после ДТП в Новороссийске

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. Восемь детей доставлены в больницу Новороссийска после аварии с участием "КамАЗа" и микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на 13-м километре автодороги "Новороссийск – Керченский пролив". По предварительным данным ведомства, "КамАЗ" с прицепом, двигавшийся из города, резко затормозил, из-за чего его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса Mercedes, двигавшийся во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения, выехал на обочину и съехал в кювет, добавили в управлении.

"В микроавтобусе находилось 10 человек — двое взрослых и восемь детей. Все несовершеннолетние доставлены в городскую больницу №1 Новороссийска", — говорится в сообщении.

ГУМВД добавляет, что микроавтобус ехал с детьми из лагеря "Горный Родник" в город Нальчик, за рулем был отец двоих несовершеннолетних, остальные дети ехали с ними по доверенности.