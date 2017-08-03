Избивший журналиста НТВ мужчина принес извинения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Александр Орлов, ударивший на праздновании дня ВДВ в Парке Горького корреспондента НТВ, принес извинения пострадавшему журналисту Никите Развозжаеву и телекомпании, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Мы приносим извинения телекомпании НТВ и лично журналисту Никите Развозжаеву", — сказал защитник Орлова.

В среду во время прямого включения, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "побои". Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.