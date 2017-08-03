На Урале суд приговорил экс-сенатора Цыбко к девяти годам колонии

ОЗЕРСК (Челябинская обл.), 3 авг – РИА Новости. Суд города Озерск Челябинской области в четверг приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 70 миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. Срок отбывания наказания исчисляется с 3 августа. Меру пресечения изменить на арест и взять под стражу в зале суда", — сообщила судья Галина Лисина, оглашая приговор.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких родственников.