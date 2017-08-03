Двум топ-менеджерам "Реновы" продлили домашний арест по делу о коррупции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на месяц домашний арест топ-менеджерам "Реновы" Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым в передаче взяток на сумму около 1 миллиарда рублей руководству Коми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Ольховика и Вайнзихера меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказала судья Елена Ленская.

Таким образом, суд продлили срок домашнего ареста фигурантам до 5 и 6 сентября соответственно. При этом судья не нашла оснований для разрешения обвиняемым ежедневных прогулок, "поскольку это может повлиять на ход расследования уголовного дела".

Следователь, мотивировав свое ходатайство, отметил, что указанным топ-менеджерам вменяется дача взяток должностным лицам на общую сумму до 1 миллиарда рублей. По словам следователя, другой фигурант дела — экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин — находится в международном розыске.

Защита приобщила к делу подписанную президентом награду Ольховика орденом Дружбы. "Также просим приобщить медицинские документы, подтверждающие наличие тяжелых хронический заболеваний, просим изменить ограничения в виде отмены запрета на прогулки", — сказал адвокат Ольховика.

Вайнзихер не возражал против ходатайства следствия о продлении домашнего ареста. Его защита также просила разрешить ежедневные прогулки.

Следователь и прокурор возражали против разрешения фигурантам прогулок.

Ранее обвиняемые содержались в СИЗО.

Осенью 2016 года Вайнзихер и Ольховик были арестованы в Коми и затем доставлены в Москву для проведения следственных действий. Им вменяется участие в масштабных схемах коррупции, связанных с подкупом высших чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Расследование касается деятельности компании "Т Плюс" (до реорганизации — "КЭС-Холдинг", входит в "Ренову"), обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России. Фигурантами являются три гендиректора "КЭС" разных лет: Слободин, Ольховик (управляющий директор и совладелец "Реновы") и Вайнзихер (текущий гендиректор "Т Плюс").

По версии следствия, во время руководства компанией Ольховика и Вайнзихера по их указаниям высшие чиновники республики были подкуплены. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали "Т Плюс" выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.