Суд признал экс-сенатора Цыбко виновным во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Суд города Озерск Челябинской области в четверг признал бывшего сенатора Константина Цыбко виновным во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Виновность подсудимого Цыбко подтверждается совокупностью показаний свидетелей. Доводы Цыбко о его невиновности опровергаются совокупностью доказательств", — сказала судья Галина Лисина.

Мера наказания будет озвучена позже, судья продолжает оглашение приговора.

Ранее прокуратура просила суд назначить экс-сенатору 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Кроме того, сторона обвинения просила конфисковать недвижимое имущество Цыбко, его отца и матери, в том числе одну треть доли в квартире Цыбко в Москве, одну треть доли в квартире его отца в Москве, гараж в Москве, также принадлежащий отцу, и одну треть доли в московской квартире матери.

Цыбко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи избранным представителем заксобрания Челябинской области в Совет Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену. В ходе производства по делу был наложен арест на имущество Цыбко и его близких родственников.