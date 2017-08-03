Депутат ГД поддержал стремление адвоката Мамаева обжаловать приговор

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Михаил Терентьев ("Единая Россия") не стал оценивать решение Мосгорсуда по делу инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного за разбой, но поддержал стремление адвоката Мамаева обжаловать приговор.

В четверг пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Ранее Мамаев сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда.

"Я решение суда, которое еще не вступило в законную силу, никак оценивать не могу и вмешиваться в судебное разбирательство. Но я думаю, адвокат вполне правильно отреагировал, что надо идти дальше, подавать апелляцию, потом кассацию и вплоть до Верховного суда. Потому что разбирательство судебное должно быть справедливое и учитывать все нюансы. Я не знаю всех нюансов, но вижу, что здесь что-то не совсем учтено при судебном рассмотрении", — сказал Терентьев РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что разбираться и учитывать все факты — это компетенция судов. "И адвокат и прокуратура вот в такой конкуренции должны приходить к справедливому решению", — заключил депутат.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".

Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения.

В четверг Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.