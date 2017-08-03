В Оренбуржье находящийся под домашним арестом министр спас тонущую девушку

УФА, 3 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Министр спорта Оренбургской области Олег Пивунов, который находится под домашним арестом и отстранен от должности, во время прогулки спас тонущую в реке девушку, сообщила РИА Новости адвокат чиновника Юлия Баглай.

В конце июля обвиняемого в превышении полномочий министра, который вынудил баскетбольный клуб арендовать квартиру для его сына, суд оштрафовал на 400 тысяч рублей. Кроме того, Пивунову запретили занимать должности в госорганах в течение года.

Вместе с тем региональное управление СК России продолжает расследовать другое уголовное дело в отношении чиновника, которое касается его деятельности в бытность гендиректором спортклуба "Южный Урал". Пивунова обвиняют по статьям "неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере" и "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

"Пивунову разрешено гулять на улице в пределах 50 метров от дома, живет он у реки. В тот день министр как обычно совершал прогулку, когда увидел тонущую в реке девушку. Действительно, он бросился в воду и спас ее", — рассказала РИА Новости адвокат.

Она отметила, что "в данной ситуации, даже если он перешел разрешенную границу, то поступил правильно".

"На его месте любой нормальный человек спас бы тонущего", — подчеркнула адвокат.