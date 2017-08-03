В Минэнерго назвали причину блэкаута в Крыму

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. К отключению линии электропередачи в Краснодарском крае и последующего сбоя электроснабжения в Крыму привело ДТП с участием грузовика, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.
Он подчеркнул, что электроснабжение потребителей и работу энергомоста в Крым восстановили в течение трех часов.
Крым остался без электричества 29 июля. Первоначально сообщалось, что причиной сбоя могли стать аномально высокая температура в Краснодарском крае. Расследование причин аварии начали Минэнерго и Ростехнадзор.
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