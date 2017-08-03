Мосгорсуд пояснил, как инвалид-колясочник мог быть осужден за разбой

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инвалид-колясочник Антон Мамаев был осужден за организацию разбоя, а не непосредственно за нападение на потерпевших, пояснила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Солопова напомнила, что УК РФ предполагает в качестве соучастников организатора, подстрекателя, пособника и исполнителя преступления.
"То есть в данном случае разбой, совершенный Мамаевым, не сводится именно к тому, что, к примеру, он нападал с оружием в руках, а выразилось в том, что он непосредственно организовал разбойное нападение", — пояснила пресс-секретарь.
Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения.
В четверг Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.