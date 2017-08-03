Из здания Третьяковской галереи эвакуировали около 50 человек

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Москве в среду днем из Третьяковской галереи было эвакуировано около 50 человек: в пресс-службе самой галереи это объяснили учениями, в столичном управлении МЧС России – возгоранием деревянного каркаса на техническом этаже.

Ранее очевидцы сообщили об эвакуации из здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, предположительно, из-за задымления.

По данным МЧС, заявка о возгорании в административном одноэтажном здании по адресу Лаврушинский переулок, 8 поступила в 14.25 мск. По указанному адресу находится депозитарий Третьяковской галереи.

"Происходило возгорание деревянного каркаса на техническом этаже на площади 0,1 квадратного метра. В 14.50 возгорание ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

В целях безопасности из здания вывели 50 человек.

"Это учения", — заявили в пресс-службе галереи.