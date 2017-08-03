Инвалид-колясочник Мамаев разочарован решением суда

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Инвалид-колясочник Антон Мамаев разочарован решением Мосгорсуда, который заменил ему колонию на штраф по делу о разбое, сообщил он журналистам.

"Я разочарован решением суда. Единственным законным решением было бы оправдание", — сказал он.

Мамаев намерен "дальше биться за справедливость".

Его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда. "Мы будем использовать все рычаги вплоть до Европейского суда по правам человека", — сказал он РИА Новости.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".

Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье — чтобы изменить меру пресечения.

В четверг Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.