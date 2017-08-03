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Происшествия

Антону Мамаеву заменили срок в колонии штрафом

Сюжет:
Дело Антона Мамаева (40)
14:3003.08.2017
(обновлено: 15:12 03.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАнтон Мамаев в Московском городском суде. 3 августа 2017Антон Мамаев в Московском городском суде. 3 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд заменил на штраф в 200 тысяч рублей наказание инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, ранее осужденному на 4,5 года колонии за разбойное нападение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", — огласила решение одна из судей коллегии.

Спокойно жил, никуда не лез

Антон Мамаев. Архивное фото
© Фото : из личного архива Антона Мамаева
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Потерпевшие в суде заявляли, что Мамаев приехал на встречу вместе с вооруженными людьми, угрожал и хотел забрать скутер. "Мы же не его испугались, а его спутников, тем более у них было оружие", — сказал потерпевший Дмитрий Малов.

По его словам, скутер был ему нужен, чтобы ездить к своей маленькой дочери, которая живет отдельно от матери. "Опасаясь за свою жизнь и здоровье, я отдал документы и ключи", — сказал он.

Мамаев, в свою очередь, возразил, что потерпевший сам предложил ему купить скутер. "Я приехал на встречу со своим помощником, чтобы взять скутер и показать специалисту", — отметил осужденный.

Его адвокат Андрей Орлов высказал сомнения в правдивости опасений потерпевших за свою жизнь. "Я очень сомневаюсь, что парализованный инвалид мог на кого-то напасть", — подчеркнул защитник.

Полицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву. 19 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мне дали 4,5 года за преступление, которое я не совершал. Я спокойно жил своей жизнью, никуда не лез", — обратился к судье Мамаев.

Прокурор же настаивал, что приговор законный. "Мамаев, бесспорно, виновен в совершении данного преступления", — сказал представитель гособвинения. Тем не менее, он предложил заменить наказания на условное.

После оглашения вердикта Мамаев заявил, что разочарован решением суда. "Единственным законным решением было бы оправдание", — сказал он, пообещав "дальше биться за справедливость".

Ниже низшего

Глава СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Также решение прокомментировала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Суд изменил категорию преступления на преступление "средней тяжести", учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих и в связи с этим применил правило о назначении наказание ниже низшего, предусмотренного законодательством", — отметила она.

Солопова подчеркнула, что суд учел всю совокупность доказательств, включая видеозаписи и показания свидетелей. "В приговоре суда указывается на отсутствие доказательств оговора со стороны потерпевших", — добавила пресс-секретарь.

Дело Мамаева

Певица Диана Гурцкая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гурцкая призвала проверить условия заключения инвалидов в России
Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и хищении мотороллера. Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивала на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просила вернуть дело на повторное рассмотрение.

Инвалид-колясочник, у которого из-за редкого заболевания атрофированы все мышцы, провел в СИЗО 19 дней. Позднее суд изменил Мамаеву меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего он вернулся домой.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yura.yurashov
Мы катимся к либеральному обществу, товарищи! Теперь за разбой - штрафуют!
14:45
03.08.2017
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Colorless INS
Как бы вы его не защищали , но я уверен что этот инвалид лжец.
14:53
03.08.2017
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