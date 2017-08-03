Члены ОНК опровергли сообщения о попытке суицида Нурматова

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подлежащий выдаче в Узбекистан журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов содержится в хороших условиях спецучреждения временного содержания иностранных граждан в посёлке Сахарово Новой Москвы, жалоб на условия у него нет, заявил РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Общественной палаты России Максим Григорьев, посетивший журналиста. Григорьев сообщил также, что у Нурматова обнаружена гематома, которая, по его утверждению, получена во время конвоирования. Другой член ОНК Евгений Еникеев сообщил РИА Новости, что Нурматов рассказал о том, что его избили при конвоировании из суда и применяли электрошокер.

Басманный суд Москвы постановил во вторник выдворить из РФ Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста.

"Жалоб на содержание у него нет, врач его освидетельствовал. На мой взгляд, сообщения о попытке самоубийства не соответствуют истине", — сказал Григорьев, комментируя сообщения о попытке суицида Нурматова в зале суда, которые в среду подтвердил его адвокат.

При этом наблюдатель заявил, что у Нурматова обнаружен синяк. "Мы обнаружили у него гематому на левом плече. Как он говорит, во время перевозки в центр содержания он получил удар от конвоя. На мой взгляд, такого рода ситуация, если она имела место и не была оправдана, недопустима. Могу сказать, что гематома на левом плече официально зафиксирована в журнале во время приёмки", – уточнил Григорьев.

По словам члена ОНК Еникеева, журналист сообщил, что "при перевозке из суда его оскорбляли матом, а также били током из электрошокера, потом нанесли удар по спине". Он добавил, что сам Нурматов считает, что насилие к нему применили сотрудники конвоя службы судебных приставов и намерен подать жалобу по этому поводу через адвокатов. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

По словам Григорьева, Нурматов находится в психически нестабильном возбуждённом состоянии, принимает антидепрессанты: "мы разговаривали, но по целому ряду вопросов у него какие-то провалы в памяти". Григорьев рассказал, что Нурматов содержится в новом здании, недавно построенном, с хорошими условиями "в достаточно большом помещении на двоих с большим столом, ванной и туалетом".

"Он также заявил о том, что им занимаются три адвоката, причём последний адвокат буквально вчера прилетел из США. Адвокаты пытаются обжаловать решение суда и всё это время он будет находиться в учреждении", – добавил Григорьев.

Редакция "Новой газеты" после обращения к президенту заявила о своей надежде на то, что власти прислушаются к просьбе не выдворять Нурматова, тем более, что его родственники живут в России, а сам он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. "Новая газета" сообщала, Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра"*.

*экстремистская организация, запрещенная в России