В Новосибирской области уволили судью, уличенного в вождении в пьяном виде

НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Новосибирской области прекратила полномочия судьи Искитимского районного суда региона Александра Березикова, которого уличили в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщается в четверг на сайте коллегии.

"По результатам рассмотрения представления председателя Новосибирского областного суда Шатовкиной Р.В. о привлечении судьи Искитимского районного суда Новосибирской области Березикова А.Л. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий, квалификационная коллегия судей вынесла решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи", — говорится в сообщении.

Представитель Новосибирского областного суда подтвердил РИА Новости, что прекращение полномочий судьи Березикова связано с его задержанием в пьяном виде.

Инцидент произошел в мае 2016 года, когда автомобиль сбил собаку. Водителя задержали местные жители, а после в полиции на него составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В марте 2017 года мировой судья Советского районного суда Новосибирска за езду в пьяном виде оштрафовал Березикова на 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1,5 года.