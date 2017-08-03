Басманный суд обязал следствие допустить адвоката к делу экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал следствие допустить адвоката Людмилу Айвар к делу бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в подкупе экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, сообщила РИА Новости Айвар.

"Суд удовлетворил мою жалобу и обязал следствие допустить меня к делу. Ранее следователь посчитал, что я не могу участвовать в деле, так как представляю интересы дочери и бывшей жены Криваша", — сказала адвокат.

Криваш, который находится на лечении в Израиле, заочно арестован по делу экс-главы Марий Эл Маркелова.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в даче взятки, по словам следователя, он объявлен в федеральный розыск. Маркелов и Кожанова находятся под стражей.