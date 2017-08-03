Медики не подтвердили, что Хорошавин перенес инсульт, сообщил источник

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Медики обследовали бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого уже несколько месяцев судят по обвинению в коррупционных преступлениях, из-за его жалоб на здоровье, диагноз инсульт не подтвердился, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в четверг адвокат Ольга Артюхова сообщила, что ее подзащитный перенес инсульт.

"Хорошавина действительно возили на обследование в связи с жалобами на здоровье, но такой диагноз не подтвердился", — сказал собеседник агентства.

По его данным, сейчас экс-губернатор снова находится в СИЗО.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.