Медики не подтвердили, что Хорошавин перенес инсульт, сообщил источник

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Медики обследовали бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого уже несколько месяцев судят по обвинению в коррупционных преступлениях, из-за его жалоб на здоровье, диагноз инсульт не подтвердился, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Хорошавина действительно возили на обследование в связи с жалобами на здоровье, но такой диагноз не подтвердился", — сказал собеседник агентства.
По его данным, сейчас экс-губернатор снова находится в СИЗО.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.