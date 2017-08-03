В Псковской области под упавшим во время урагана деревом погиб подросток

МУРМАНСК, 3 авг – РИА Новости. Следователи в Псковской области выясняют обстоятельства гибели 14-летнего мальчика из-за дерева, упавшего на палатку, в которой ребенок находился во время урагана, сообщили в региональном СУ СКР.
На место происшествия выехали следователи, в настоящее время проводится проверка по факту гибели мальчика.
Как сообщают в региональном МЧС, в результате прохождения грозового фронта также было нарушено энергоснабжения. "В Себежском районе произошло падение около 80 деревьев, из них четыре дерева упали на жилые дома в городе Себеж и повредили кровли домов", — отметили в ведомстве.
В МЧС также добавили, что население было проинформировано о приближающемся урагане еще во вторник через СМИ.