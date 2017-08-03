ФСБ разоблачила преступную группу, производившую оружие в ЦФО и на Урале

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность преступной группы, организовавшей производство и сбыт оружия в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на Урале, задержаны два человека.

"Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей подпольное производство, а также сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Центрального и Уральского федеральных округов… При попытке реализации огнестрельного оружия задержаны с поличным два активных участника указанной преступной группы", — говорится в сообщении ФСБ.

В результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных из незаконного оборота изъято 22 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, свыше 150 боеприпасов различного калибра, значительное число основных частей, а также технологическое оборудование для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

ФСБ также представила видеозапись задержания и обысков. После задержания у одного из предполагаемых участников преступной группы были изъяты несколько пистолетов. Также в кадр попал бумажник задержанного, в котором среди документов виден предмет с изображением свастики. На видео обысков в квартире, помимо оружия, показаны трофеи времен Великой Отечественной войны, в частности, немецкая военная форма и каски.