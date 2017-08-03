В Бурятии возбудили дело после массового отравления детей на турбазе

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Следователи завели дело после массового отравления детей на туристической базе в Бурятии, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным СК, 2 августа несколько десятков человек, отдыхавших в туристическом комплексе на побережье Байкала, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения, на данный момент медицинская помощь оказана 72 отдыхавшим гражданам, в том числе 60 несовершеннолетним, которые госпитализированы в больницы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с конца июля на территории туристического комплекса в местности Лемасово Кабанского района отдыхали три больших группы туристов, в том числе проводился танцевальный фестиваль, на который съехались коллективы и участники с детьми из разных регионов. По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания.

Ранее сообщалось, что прокуратура региона начала проверку инцидента. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что начато эпидемиологическое расследование, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Для установления причин и условий возникновения заболевания проведены отбор проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока. Деятельность лагеря приостановлена, материалы направлены в суд.