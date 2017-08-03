Источник сообщил о задержании подозреваемого в убийстве борца Власко

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве российского борца Юрия Власко задержан в Бурятии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По информации СК, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу.
"Задержан подозреваемый в убийстве борца Власко", — сказал собеседник агентства.
Юрий Власко входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе. Власко выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.