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Происшествия

Атака на Мособлсуд: опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА"

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (54)
08:5803.08.2017
(обновлено: 09:06 03.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация у Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фотоСитуация у Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. СМИ опубликовали кадры перестрелки силовиков с членами "банды ГТА" в Мособлсуде. Видео появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Московского областного суда. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На записи видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между бандитами и сотрудниками полиции начинается перестрелка.

Что произошло

Инцидент случился во вторник в здании Московского областного суда. Пятеро фигурантов дела "Банды ГТА" в лифте набросились на конвой и принялись душить полицейских. Завладев их табельным оружием, преступники попытались прорваться в один из залов судебных заседаний.

Остановить преступников смогли сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии, которые обеспечивали безопасность на другом процессе.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов", — добавила сотрудница суда.

Подробности нападения на конвой журналистам рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Они в лифте мужчину душили, били в грудь, а женщине сломали нос, избивали ее. Когда они выходили из лифта, те уже теряли сознание", — пояснил глава Росгвардии.

Он также высоко оценил действия своих подчиненных, которые остановили преступников. По словам генерала, взять бандитов живыми было невозможно.

"Без летального исхода не обошлось бы. Когда у людей оружие в руках, представьте, там же еще люди находились, а они открывают стрельбу. Как их остановить? Сказать: пожалуйста, прекратите?" — пояснил Золотов, ответив, что Росгвардия применяет оружие только в случае угрозы жизни людей.

Нарушение правил конвоирования

Глава нацгвардии Виктор Золотов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Золотов высоко оценил действия сотрудников Росгвардии при ЧП в Мособлсуде
Директор Росгвардии также раскритиковал действия конвоя, который сопровождал членов банды на процесс. По словам Золотова, полицейские грубо нарушили все возможные правила.

"Исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого", — отметил генерал.

Ошибкой было и решение конвой доставлять обвиняемых в зал суда на лифте. Согласно правилам, конвоиры должны были вести их по лестнице.

При этом адвокат одного из подсудимых Абубакар Манаев рассказал, что членов "банды ГТА" всегда конвоировали два-три человека.

Задержанный
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Правила конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
"Усиленного конвоя никогда не было — два-три человека, не конвой, а одно название. То заснут в суде, то еще что", — сказал юрист РИА Новости.

При этом глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков высказал мнение, что инцидент в Мособлсуде может быть связан с нехваткой кадров в конвойной службе.

"Большая проблема в том, что конвойная служба сама по себе непрестижна, и многие люди туда просто не идут работать", — отметил Цветков.

Состояние раненых

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Марк Абаев
Фигуранты дела "банды ГТА" избили конвоиров до потери сознания
Оба выживших члена банды сейчас находятся в реанимации.

"Двое арестантов, раненные при ЧП в Мособлсуде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. На данный момент никто из них не умер", — сказал РИА Новости источник в медицинских службах Подмосковья.

Кроме бандитов, в перестрелке пострадали и силовики — боец ОМОН и двое полицейских. Сотрудника Росгвардии практически сразу доставили в Главный военный клинический госпиталь ведомства.

Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Источник: ответственного за конвоирование в Мособлсуде могут наказать
"Сейчас его состояние удовлетворительное, он общается с родственниками в палате", — рассказал майор медицинской службы Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Дмитрий Голобурдин.

Раненых полицейских сначала доставили в Красногорскую городскую больницу (КГБ) №1.

"Состояние больных стабильное, средней тяжести, оно улучшилось, и больные сегодня переведены в центральный госпиталь МВД в 11 часов", — сказал накануне главврач КГБ Константин Соболев.

Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, а полицейские — травмы различной степени тяжести.

Дело "банды ГТА"

Автомобиль Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат ГД: стрельба в Мособлсуде заставляет задуматься об охране судов
Группировка орудовала в Подмосковье в 2014 году. Сценарий нападений был всегда один и тот же: преступники разбрасывали на дороге "колючки", после чего хладнокровно убивали водителей и пассажиров проезжавших мимо машин.

Банду удалось обезвредить в ноябре 2014 года. Спустя почти два года — летом 2016-го — материалы дела были направлены в суд.

По версии следствия, преступники убили 17 человек. Еще двое потерпевших были ранены, но смогли выжить.

Последствия перестрелки в Мособлсуде
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТрое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.Автомобиль Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАдвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.
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