Атака на Мособлсуд: опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. СМИ опубликовали кадры перестрелки силовиков с членами "банды ГТА" в Мособлсуде. Видео появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Что произошло

На записи видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между бандитами и сотрудниками полиции начинается перестрелка.

Инцидент случился во вторник в здании Московского областного суда. Пятеро фигурантов дела "Банды ГТА" в лифте набросились на конвой и принялись душить полицейских. Завладев их табельным оружием, преступники попытались прорваться в один из залов судебных заседаний.

Остановить преступников смогли сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии, которые обеспечивали безопасность на другом процессе.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов", — добавила сотрудница суда.

Подробности нападения на конвой журналистам рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Они в лифте мужчину душили, били в грудь, а женщине сломали нос, избивали ее. Когда они выходили из лифта, те уже теряли сознание", — пояснил глава Росгвардии.

Он также высоко оценил действия своих подчиненных, которые остановили преступников. По словам генерала, взять бандитов живыми было невозможно.

"Без летального исхода не обошлось бы. Когда у людей оружие в руках, представьте, там же еще люди находились, а они открывают стрельбу. Как их остановить? Сказать: пожалуйста, прекратите?" — пояснил Золотов, ответив, что Росгвардия применяет оружие только в случае угрозы жизни людей.

Нарушение правил конвоирования

Директор Росгвардии также раскритиковал действия конвоя, который сопровождал членов банды на процесс. По словам Золотова, полицейские грубо нарушили все возможные правила.

"Исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого", — отметил генерал.

Ошибкой было и решение конвой доставлять обвиняемых в зал суда на лифте. Согласно правилам, конвоиры должны были вести их по лестнице.

При этом адвокат одного из подсудимых Абубакар Манаев рассказал, что членов "банды ГТА" всегда конвоировали два-три человека.

"Усиленного конвоя никогда не было — два-три человека, не конвой, а одно название. То заснут в суде, то еще что", — сказал юрист РИА Новости.

При этом глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков высказал мнение, что инцидент в Мособлсуде может быть связан с нехваткой кадров в конвойной службе.

"Большая проблема в том, что конвойная служба сама по себе непрестижна, и многие люди туда просто не идут работать", — отметил Цветков.

Состояние раненых

Оба выживших члена банды сейчас находятся в реанимации.

"Двое арестантов, раненные при ЧП в Мособлсуде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. На данный момент никто из них не умер", — сказал РИА Новости источник в медицинских службах Подмосковья.

Кроме бандитов, в перестрелке пострадали и силовики — боец ОМОН и двое полицейских. Сотрудника Росгвардии практически сразу доставили в Главный военный клинический госпиталь ведомства.

"Сейчас его состояние удовлетворительное, он общается с родственниками в палате", — рассказал майор медицинской службы Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Дмитрий Голобурдин.

Раненых полицейских сначала доставили в Красногорскую городскую больницу (КГБ) №1.

"Состояние больных стабильное, средней тяжести, оно улучшилось, и больные сегодня переведены в центральный госпиталь МВД в 11 часов", — сказал накануне главврач КГБ Константин Соболев.

Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, а полицейские — травмы различной степени тяжести.

Дело "банды ГТА"

Группировка орудовала в Подмосковье в 2014 году. Сценарий нападений был всегда один и тот же: преступники разбрасывали на дороге "колючки", после чего хладнокровно убивали водителей и пассажиров проезжавших мимо машин.

Банду удалось обезвредить в ноябре 2014 года. Спустя почти два года — летом 2016-го — материалы дела были направлены в суд.

По версии следствия, преступники убили 17 человек. Еще двое потерпевших были ранены, но смогли выжить.