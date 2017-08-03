Экс-замглавы департамента Приморья задержали по делу о театре оперы

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Бывший замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов задержан в рамках дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями при передаче имущества Приморского театра оперы и балета, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.

Как сообщают местные СМИ, Терехов задержан по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета, которое якобы незаконно было передано Приморской сцене Мариинского театра (бывший Приморский театр оперы и балета), несмотря на крупные долги театра перед кредиторами. СМИ сообщают, что документы подписывал Терехов.

Представитель прокуратуры Приморья подтвердил факт возбуждения уголовного дела, по которому проходит Терехов, сообщив, что основанием для возбуждения послужили материалы прокурорской проверки законности процедуры передачи имущества Приморского театра оперы и балета.

"Дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями — статья 285 УК РФ", — сообщил собеседник.