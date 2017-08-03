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Происшествия

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина Хорошавин перенес инсульт

Сюжет:
Арест губернатора Сахалинской области (165)
06:1103.08.2017
(обновлено: 06:19 03.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фотоЭкс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого уже несколько месяцев судят по обвинению в коррупционных преступлениях, перенес инсульт, об этом РИА Новости в четверг сообщила его адвокат Ольга Артюхова.

Бывший заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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"Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович (Хорошавин) перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца. Я буквально сегодня была в СИЗО, у моего подзащитного держится высокое давление, ниже 130 не опускается. Врачи рекомендовали ему завершить обследование, и со слов врача УФСИН, оно будет продолжено на будущей неделе", — сказала Артюхова.

Она добавила, что врачи в СИЗО делают все возможное в той ситуации, которая есть. Ежедневно перед заседанием в СИЗО измеряют давление подсудимым и отправляют справки в суд. А уже суд принимает решение – доставить ли их в зал, рассматривать ли дело.

Накануне в зале суда потерял сознание еще один фигурант дела — бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов. "Ему вызвали скорую помощь, бригада констатировала необходимость его доставки в больницу", — сказала адвокат.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По ее словам, "скорая" рекомендовала Икрамову консультацию у невролога, пока никакой информации о состоянии его здоровья у адвоката нет. Днём ранее для Икрамова также вызывали "скорую", из-за давления, которое достигло 180, тогда ему сделали укол, давление не снижалось, его забрали в больницу, там давление удалось снизить до 130.

"Со слов адвоката Икрамова мне известно, что у него какие-то сердечные нарушения есть. Мне на это ответили в больнице, что показатели давления не предусматривают госпитализации. Сегодня мы как на пороховой бочке, меньше всего хотелось бы, чтобы у них возникли какие-то проблемы со здоровьем в той ситуации, в которой они оказались. Мы опасаемся, чтобы не было инсультов и инфарктов", — сказала Артюхова.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Перед тем, как состояние Икрамова ухудшилось, он рассказал в суде, что к нему в СИЗО периодически ходят сотрудники ФСБ. "Они говорят, что приходят по согласованию с судом, суд их на эти действия уполномочил – вести с ним переговоры, точнее говоря, предлагая ему оговорить Хорошавина в обмен на девятилетний срок лишения свободы… В связи с этим Андрей Рашитович (Икрамов) просил суд обеспечить его безопасность и оградить его от подобных форм оказания на него давления. Хорошо это или не хорошо для Икрамова (срок в 9 лет), я не знаю, но факт оказания давления есть", — рассказала Артюхова.

Сегодня заседание суда должно продолжится в 16.30 (8.30 мск), предполагается, что будет установлена видеосвязь с очередным свидетелем из Москвы.

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Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
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