Мужчина, застреливший водителя "скорой" под Ярославлем, пойдет под суд

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела жителя Ярославской области, который обвиняется в убийстве водителя скорой помощи из-за медлительности, сообщило СУСК по региону в среду.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел в октябре 2016 года. Тогда автомобиль скорой помощи доставлял в Тутаевскую районную больницу получившего травму молодого человека, который приходился сыном сожительницы обвиняемого мужчины. Однако пациент скончался в пути. "Его смерть обвиняемый связал с длительностью транспортировки", — уточняет следствие.

По данным ведомства, мужчина, затаив злобу на водителя, вооружился "неустановленным следствием огнестрельным гладкоствольным оружием 16 калибра и патронами" и рано утром прибыл к зданию гаража больницы.

"Увидев находившегося в указанном месте водителя скорой помощи, он произвел не менее двух выстрелов в область спины и поясницы мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время в больнице", — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый содержится под стражей.