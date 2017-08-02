Непогода стала причиной отключения электричества в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Штормовой ветер стал причиной нарушения электроснабжения в пяти районах Тверской области и областном центре, сообщает "Тверьэнерго".

Ранее спасатели предупредили, что днем 2 августа на территории региона ожидаются дожди, местами сильные, и грозы с порывам ветра до 17 метров в секунду.

"Ухудшение метеорологической обстановки продолжает провоцировать перебои в электроснабжении в Нелидовском, Андреапольском и Торопецком районах тверского региона", — говорится в сообщении.

Также, по данным энергетиков, есть локальные отключения в Пеновском и Торжокском районах, а не так давно буря обрушилась на Тверь.

"Среди воздушных линий, попавших под удар, — ВЛ 110 кВ. Сильный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду буквально вырывает деревьях и валит их на линии электропередачи, провоцируя обрывы проводов. По причине ливневого дождя в эпицентре циклона практически нулевая видимость. Метеослужбы сообщают, что ураган распространяется на юг страны", — сообщают энергетики

В филиале ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго" — введен особый режим работы. В настоящее время к ликвидации последствий стихии уже приступили 12 аварийно-восстановительных бригад. Еще 20 бригад филиала находятся в состоянии повышенной готовности.