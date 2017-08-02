МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В МВД восстановили точную картину перестрелки в здании Мособлсуда и рассказали, как полицейские смогли остановить фигурантов дела "банды ГТА", напавших на конвоиров и пытавшихся устроить побег.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Подмосковью, во время перерыва в заседании суда пятерых подсудимых отвели в спецлифт, который должен был отвезти их в конвойное помещение. Фигурантов дела сопровождали сотрудники отдельной роты охраны.

Между вторым и третьим этажами арестованные начали раскачивать подъемник, в результате чего он остановился. После этого они напали на конвойных, отобрали у них оружие и ключи от наручников.

Механики отправили лифт на третий этаж и открыли двери. В этот момент подсудимые начали стрелять в правоохранителей, который подошли к кабинке. "Ответным огнем один из нападавших был ранен, и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор", — сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Вооруженных преступников остановили прапорщик полиции Николай Макаренко и старший сержант Денис Коропчан, которым удалось ликвидировать троих арестантов. Ранее в Мособлсуде сообщили, что они обеспечивали безопасность на процессе экс-главы города Миасс, который проходил параллельно со слушаниями по делу "банды ГТА".

"Таким образом, полицейские предотвратили побег из-под стражи подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, ликвидировав троих подсудимых и ранив двоих. Своими действиями сотрудники полиции и Росгвардии не допустили возможного появления жертв и пострадавших среди посетителей и работников суда", — рассказали в пресс-службе.

Без ликвидации не обойтись

Директор Росгвардии Виктор Золотов подчеркнул, что остановить арестантов без их ликвидации было невозможно. "Без летального исхода не обошлось бы. Когда у людей оружие в руках, представьте, там же еще люди находились, а они открывают стрельбу. Как их остановить? Сказать: пожалуйста, прекратите? Я хочу сказать и прессе и обывателям… когда можем — мы делаем все, чтобы людей не уничтожать. Но когда такой возможности нет, когда жизни других людей угрожает опасность — естественно, мы применяем оружие", — ответил журналистам генерал.

Говоря о нападении на конвоиров, Золотов рассказал, что те получили серьезные травмы и находились в бессознательном состоянии. "Они в лифте мужчину душили, били в грудь, а женщине сломали нос, избивали ее. Когда они выходили из лифта, те уже теряли сознание", — сообщил он.

Грубейшие нарушения

Директор Росгвардии также отметил профессионализм действий сотрудников ведомства во время перестрелки в Мособлсуде. "Действия сотрудников оцениваю на отлично. Благодаря решительным действиям сотрудников и правильному распределению сил удалось нейтрализовать нападавших", — сказал он на брифинге. Золотов также заверил, что участвовавшие в ликвидации арестантов не останутся без внимания и будут представлены к государственным наградам.

В то же время генерал обратил внимание на "грубейшие нарушения" во время конвоирования обвиняемых. Серьезная ошибка, по его словам, была допущена в тот момент, когда сопровождающие повели арестантов в лифт. Он подчеркнул, что в соответствии с регламентом подсудимых следовало доставить в конвойное помещение по лестнице.

"Единственное здесь — грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осужденных. Здесь они были нарушены от "А" до "Я", — заявил генерал. Он добавил, что сотрудники роты охраны и их руководство, вероятно, будут наказаны за допущенные ошибки.

Адвокат одного из подсудимых Абубакар Манаев, комментируя инцидент, отметил, что у арестантов никогда не было усиленного конвоя, а количество сопровождающих с самого начала процесса было незначительным.

"Усиленного конвоя никогда не было — два-три человека, не конвой, а одно название. То заснут в суде, то еще что", — рассказал юрист РИА Новости.

Пуля на вылет

В Главном военном клиническом госпитале в среду сообщили, что получивший ранение при перестрелке боец Росгвардии находится в удовлетворительном состоянии, к нему в палату пускают родственников.

По словам майора медицинской службы госпиталя Дмитрия Голобурдина, пуля прошла на вылет, прогноз лечения благоприятный.

Пострадавшие в перестрелке сотрудники полиции сегодня переведены в Центральный госпиталь МВД. Их состояние оценивается как "стабильное, средней тяжести", уточнили в Красногорской городской больнице №1, в которую служители правопорядка были доставлены после инцидента.

При этом двое выживших преступников сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Источники в медицинских службах Подмосковья в разговоре с журналистами РИА Новости опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что один из участников банды скончался от полученных ранений уже в госпитале.

"Банда ГТА"

"Бандой ГТА" в СМИ называют преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в группировку входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Они совершили 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением на жизни еще двух.

На подмосковных трассах в темное время суток преступники пробивали колеса машин при помощи самодельных шипов, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

Перестрелка в суде

Перестрелка в Московском областном суде произошла во вторник. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции и один боец ОМОНа Росгвардии. Правоохранителям удалось пресечь попытку побега фигурантов дела "банды ГТА", ликвидировав трех преступников. Еще двое нападавших находятся в больнице.