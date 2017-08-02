Напавший на корреспондента НТВ мужчина объяснил свой поступок

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Задержанный за нападение на журналиста НТВ Александр Орлов объяснил свой поступок и раскаялся в содеянном. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все", — заявил он.

Ранее стало известно, что предположительно нетрезвый мужчина ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения, когда тот вел репортаж о праздновании Дня Воздушно-десантных войск. Нападение произошло именно в тот момент, когда корреспондент рассказывал, почему ВДВ называют элитными войсками.

Нападавшего задержала полиция, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Пострадавшему репортеру оказали медицинскую помощь, он сообщил, что чувствует себя нормально. В Союзе журналистов России заявили о готовности оказать Развозжаеву любую поддержку и выразили надежду, что инцидент будет расследован. Московская прокуратура поручила провести по факту нападения проверку. Возбуждено уголовное дело о побоях.