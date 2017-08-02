Напавшего на журналиста НТВ могут привлечь к уголовной ответственности

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мужчину, который ударил кулаком в лицо корреспондента НТВ во время прямого включения с празднования дня ВДВ в Парке Горького, могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство, считает адвокат Владимир Жеребенков.

"Однозначно за такой поступок должна наступать уголовная ответственность, можно квалифицировать как хулиганство, ведь ударил в общественном месте, во время работы журналиста, с цинизмом", — сказал защитник.

Тем не менее, дело могут возбудить и по менее тяжким статьям о нанесении телесных повреждений, в которых градация наступает в зависимости от степени тяжести причиненного здоровью вреда, напомнил Жеребенков.

Он отметил, что сам служил в конце 1970-х годов в ВДВ, и такой поступок является оскорблением праздника.

"Я сам служил в ВДВ в конце 70-х, такое поведение — это оскорбление войск ВДВ, мы — это элита элит, и так вести себя нельзя, мы с уважением относимся к гражданам", — сказал защитник.

В среду во время прямого включения, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Полиция задержала подозреваемого и доставила в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".

Столичный главк МВД сообщил, что по данному инциденту начата проверка. В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии сообщили РИА Новости, что напавшего на корреспондента задержали сотрудники ОМОН. По данным ведомства, им оказался 32-летний москвич.