Источник: раненные участники "банды GTA" находятся в реанимации

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Двое арестованных по делу "банды GTA", которых ранили в перестрелке в Мособлсуде во вторник, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах Подмосковья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из раненых участников банды умер в больнице в среду.

"Двое арестантов, раненные при ЧП в Мособлсуде, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. На данный момент никто из них не умер", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции назначило служебную проверку.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.