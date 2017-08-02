Журналист НТВ рассказал о нападении в Парке Горького

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев в программе "Сегодня" прокомментировал инцидент в Парке Горького, когда во время прямого эфира на него напал нетрезвый мужчина.

Журналист сообщил, что чувствует себя нормально, несмотря на то, что у него кружится голова и побаливают скулы.

"В первые секунды я этого не чувствовал — вероятно, был небольшой шок", — рассказал Развозжаев.

В интервью телеканалу RT корреспондент добавил, что не ожидал, что мужчина его ударит.

"Когда я общался с ведущей, она уже задала свои вопросы, а я хотел рассказать о том, как десантники отмечают свой профессиональный праздник, что он проходит хорошо, без инцидентов, подошел мужчина", — заявил Развозжаев. По словам журналиста, он думал, что неизвестный просто скажет "за ВДВ" или "никто, кроме нас". Однако мужчина "начал кричать что-то нехорошее". Корреспондент попросил мужчину помолчать, так как идет прямое включение.

"И в этот момент он ударил меня по лицу", — сообщил журналист.

Он добавил, что десантники вызвались помочь поймать хулигана, но полицейские задержали его на выходе из парка уже через две минуты.

Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина ударил журналиста телекомпании НТВ во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в прямом эфире в тот момент, когда Развозжаев рассказывал, почему ВДВ называют элитными войсками.

Полиция задержала хулигана, и он, по данным правоохранителей, к ВДВ никакого отношения не имеет. Им оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов.

Пострадавшему корреспонденту сразу оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Московская прокуратура поручила провести проверку по факту нападения.