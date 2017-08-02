Адвокат подтвердил, что журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Адвокат журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова подтвердил, что тот пытался покончить с собой после заседания Басманного суда Москвы, который постановил выдворить корреспондента в Узбекистан.

Ранее о попытке суицида Нурматова (псевдоним — Али Феруз) РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, попытка не удалась благодаря бдительности приставов.

"Да, он пытался покончить с собой. Мне это известно от второго защитника, который рассказал о том, что это произошло в момент, когда после процесса они вместе с Али получали копии решения суда. Я в этот момент вышел на улицу", — сказал РИА Новости адвокат журналиста Филипп Шишов.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу. Ранее Замоскворецкий суд Москвы вернул жалобу Нурматова на действия МВД в связи с неподсудностью данного вопроса Замоскворецкому суду.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.

При этом, по информации источника, в 2008 году Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ): осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооруженные формирования.

В "Новой газете" в среду заявили, что надеются, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе редакции не выдворять Нурматова из России.