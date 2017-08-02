В Москве прокуратура начала проверку инцидента с корреспондентом НТВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы поручила начать проверку после того, как корреспондента НТВ ударили во время прямого включения из Парка Горького, где отмечается День Воздушно-десантных войск России, сообщает ведомство в среду.

В среду во время прямого включения, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Полиция задержала подозреваемого и доставила в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".

"Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил… провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании НТВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького", — говорится в сообщении.

В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии сообщили РИА Новости, что напавшего на корреспондента задержали сотрудники ОМОН.

"Им оказался 32-летний москвич. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции", — сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что пострадавшему корреспонденту на месте была оказана первая медицинская помощь.