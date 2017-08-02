На НТВ рассказали о состоянии журналиста, которого ударили в прямом эфире

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Состояние здоровья корреспондента телеканала НТВ, которого ударили по лицу во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

В среду во время прямого включения из Парка Горького в Москве, где отмечается День Воздушно-десантных войск России, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Полиция задержала подозреваемого и доставила в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".

"Состояние здоровья корреспондента программы НТВ "Чрезвычайное происшествие" Никиты Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений. Тем не менее, было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент. Нападавший был оперативно задержан полицией, в отношении него проводятся следственные действия. Насколько нам известно, в настоящий момент прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента", — сказали на НТВ.