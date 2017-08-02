Полиция задержала мужчину, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из Парка Горького, где отмечается День Воздушно-десантных войск России, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее телеканал сообщил, что, предположительно, пьяный мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Никиту Развозжаева во время прямого включения из Парка Горького. В сообщении отмечалось, что, вероятно, удар нанес один из бывших десантников.

"Сегодня в полицию поступила информация по факту нанесения телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в ПКиО имени Горького. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на журналиста напал 32-летний москвич.