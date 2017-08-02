Пьяный мужчина в прямом эфире ударил корреспондента НТВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из Парка Горького в Москве, где в среду отмечается День Воздушно-десантных войск России.

"Во время прямого включения один из, по-видимому, бывших десантников нанес корреспонденту удар в лицо. Репортаж пришлось прервать. Стоит отметить, что нападение произошло в тот момент, когда Никита рассказывал, почему именно ВДВ называют "элитными" войсками", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как сообщает НТВ со ссылкой на очевидцев, мужчина, который, предположительно, был пьян, убежал, но вскоре его задержали.