В Росгвардии рассказали о нарушениях, приведших к перестрелке в Мособлсуде

БАЛАШИХА (Московская область), 2 авг — РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании в Мособлсуде арестованных по делу "банды GTA" были допущены грубейшие нарушения.

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"Единственное здесь — грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осужденных. Здесь они были нарушены от "А" до "Я", — сказал Золотов на брифинге.

Подробнее о крупных ЧП в российских судах читайте в справке РИА Новости >>