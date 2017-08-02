В Ивановской области подростка подозревают в убийстве 14-летней девушки

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Девушка 14 лет после пяти дней поиска была найдена мертвой в Ивановской области, по подозрению в убийстве задержан 17-летний местный житель, предположительно, токсикоман, сообщил РИА Новости в среду представитель УМВД по региону.

Согласно официальному сообщению УМВД, тело 14-летней жительницы Родников было обнаружено полицейскими 17 июня 2017 года в заброшенном доме на улице 2-ой Куликовской. Девушку искали с 12 июня. Сотрудники органов внутренних дел отрабатывали в тот день район, в котором в последний раз видели девушку друзья в день ее исчезновения.

"В раскрытии преступления приняли участие самые опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с сотрудниками СУ СКР полицейские следователи пришли к выводу, что к убийству девушки причастен 17-летний местный житель. "1 августа подозреваемый… был задержан. Все материалы, собранные полицейскими, и задержанный переданы по подследственности для принятия процессуального решения", — сообщает УМВД.

Представитель полиции рассказал РИА Новости, что подозреваемый нигде не учится и не работает. Кроме того, он, вероятно, является токсикоманом. Собеседник агентства уточнил – по одной из версий, парень убил девушку в состоянии токсического опьянения.