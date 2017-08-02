Отмечавший день ВДВ житель Новокузнецка сорвался с балкона на шестом этаже

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Отмечавший День Воздушно-десантных войск житель Новокузнецка упал с высоты шестого этажа, пытавшись подтянуться на ограждении балкона, сообщил РИА Новости в среду представитель главка МВД по Кемеровской области.
"Ночью 30-летний молодой человек отмечал день ВДВ. В ходе распития спиртного он решил продемонстрировать другим участникам застолья свои силу и ловкость, для чего перелез через ограждение балкона и попытался подтянуться. Однако этого нетрезвому мужчине сделать не удалось, и он сорвался вниз", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.