Отмечавший день ВДВ житель Новокузнецка сорвался с балкона на шестом этаже

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Отмечавший День Воздушно-десантных войск житель Новокузнецка упал с высоты шестого этажа, пытавшись подтянуться на ограждении балкона, сообщил РИА Новости в среду представитель главка МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 04.00 (00.00 мск) в Новобайдаевском районе Новокузнецка. Горожане заявили в дежурную часть местного отдела полиции, что мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

"Ночью 30-летний молодой человек отмечал день ВДВ. В ходе распития спиртного он решил продемонстрировать другим участникам застолья свои силу и ловкость, для чего перелез через ограждение балкона и попытался подтянуться. Однако этого нетрезвому мужчине сделать не удалось, и он сорвался вниз", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.