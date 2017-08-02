Источник сообщил о попытке суицида журналиста "Новой газеты" Нурматова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подлежащий выдаче в Узбекистан журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов пытался покончить с собой в суде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу. Ранее Замоскворецкий суд Москвы вернул жалобу Нурматова на действия МВД в связи с неподсудностью данного вопроса Замоскворецкому суду.

"Нурматов пытался покончить с собой, но судебные приставы вовремя его остановили. Работающий в "Новой газете" мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт", – сказал источник.

Как добавил источник, Нурматов ранее исповедовал радикальный ислам, а вовлеченный им в исламистское подполье житель Тамбова Алексей Никитин в 2009 году был осужден за терроризм Октябрьским районным судом.

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.

При этом, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в 2008 году Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра"*: осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооруженные формирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России