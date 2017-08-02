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Происшествия

Источник: ответственного за конвоирование в Мособлсуде могут наказать

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (41)
12:5802.08.2017
02470
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ответственного за конвоирование могут наказать в связи с возможным нарушением регламента после нападения в Мособлсуде членов "банды GTA" на полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Задержанный
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Правила конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции назначило служебную проверку.

Кадры из здания Московского областного суда, где произошла перестрелка
© РИА Новости
Опубликовано видео с места перестрелки в здании Мособлсуда
"Возможно, проверка, назначенная главком, выявит нарушения процедуры, и в таком случае ответственный за конвоирование получит наказание", — сказал источник.

По его словам, "исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого".

"К тому же, им действительно нельзя было пользоваться лифтом согласно регламенту — в таких случаях только по лестнице и по отдельности вести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация в СМИ говорит о том, что имело место нарушение процедуры конвоирования.

Последствия перестрелки в Мособлсуде
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТрое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.Автомобиль Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАдвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.
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