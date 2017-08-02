Источник: ответственного за конвоирование в Мособлсуде могут наказать

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ответственного за конвоирование могут наказать в связи с возможным нарушением регламента после нападения в Мособлсуде членов "банды GTA" на полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции назначило служебную проверку.

"Возможно, проверка, назначенная главком, выявит нарушения процедуры, и в таком случае ответственный за конвоирование получит наказание", — сказал источник.

По его словам, "исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого".

"К тому же, им действительно нельзя было пользоваться лифтом согласно регламенту — в таких случаях только по лестнице и по отдельности вести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация в СМИ говорит о том, что имело место нарушение процедуры конвоирования.