МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ответственного за конвоирование могут наказать в связи с возможным нарушением регламента после нападения в Мособлсуде членов "банды GTA" на полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.
По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции назначило служебную проверку.
"Возможно, проверка, назначенная главком, выявит нарушения процедуры, и в таком случае ответственный за конвоирование получит наказание", — сказал источник.
По его словам, "исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого".
"К тому же, им действительно нельзя было пользоваться лифтом согласно регламенту — в таких случаях только по лестнице и по отдельности вести", — сказал собеседник агентства.
По его словам, информация в СМИ говорит о том, что имело место нарушение процедуры конвоирования.
Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.