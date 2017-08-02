В Ленинградской области мужчина взял кредит, чтобы заказать убийство жены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники управления СК РФ по Ленинградской области предотвратили заказное убийство, задержав планировавшего убийство супруги 22-летнего жителя города Всеволожск, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"В Ленинградской области благодаря оперативным действиям следователей предотвращено заказное убийство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый, поссорившись с супругой, стал подыскивать исполнителя ее убийства. В рамках операции по его задержанию на работу "киллером" вызвался сотрудник полиции под прикрытием. После встречи заказчика и "исполнителя" полицейский предъявил мужчине личные вещи его супруги в качестве доказательства совершения ее убийства. Тот передал "киллеру" деньги, после чего был задержан с поличным.

По данным местных СМИ, сумма "заказа" составила в 150 тысяч рублей, для чего заказчик убийства взял кредит.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к покушению на убийство из корыстных побуждений), максимальная санкция – 20 лет лишения свободы.