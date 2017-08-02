Стала известна дата начала процесса по делу Улюкаева

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 8 августа начнёт процесс по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Пресс-секретарь добавила, что в будущий вторник состоятся предварительные слушания по делу, которые, согласно закону, пройдут в закрытом режиме.
Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Виновным Улюкаев себя не считает. В настоящий момент он находится под домашним арестом.