Мосгорсуд отказался освободить участника акции 26 марта

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Дмитрию Крепкину, который, по версии следствия, ногой ударил полицейского на несанкционированной акции, которая прошла 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшей на изменении меры пресечения.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках осуждены трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.