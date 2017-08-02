Спасатели сняли с опоры ЛЭП двоих нижегородцев, пытавшихся сделать селфи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области взобрались на опору линии электропередачи (ЛЭП) на высоту 106 метров, чтобы сделать селфи, сообщает пресс-служба филиала "МРСК Центра и Приволжья" — "Нижновэнерго".

"Первого августа обнаружен несанкционированный подъем двумя посторонними лицами на опору "Заволжская". В результате линия была отключена, на место происшествия выехали сотрудники "Нижновэнерго", правоохранительных органов и МЧС. Нарушителями оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. Основной причиной несанкционированного подъема на 106-метровую опору стала попытка сделать селфи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что молодые люди взобрались по опоре практически до самих линий электропередачи. После задержания их доставили в отдел полиции.

В "Нижновэнерго" РИА Новости сообщили, что это уже не первый случай попытки сделать селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области. По словам собеседника, селфи с опоры линии электропередачи приобретает "массовый характер", однако может завершиться летальным исходом. В частности, сказал представитель "Нижновэнерго", такой случай, по предварительным данным, произошел с подростком в середине июня в одном из районов области. Сейчас по факту его гибли проводится экспертиза.