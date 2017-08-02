В Мособлсуде раскрыли подробности перестрелки с "бандой GTA"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силовики, которые отразили нападение членов "банды GTA" в суде во вторник, обеспечивали безопасность на процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", — сказала Осипова.

По словам пресс-секретаря, дело "банды GTA" рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти подсудимых в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

Осипова пояснила, что в лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенный на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского, но еще находились полицейские.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов", — добавила пресс-секретарь.

Дело экс-главы Миасса рассматривает суд присяжных. Фигурантам дела вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ — "Убийство", "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия" и другие.

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки "Турбазовские".

По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.